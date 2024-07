Ministério da Saúde confirma repasses para ampliação dos 40 novos leitos do HG de Caxias do Sul

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira repasse de R$ 17,9 milhões em regime emergencial para abertura integral dos 40 novos leitos do Hospital Geral pelo período de seis meses. São 30 leitos clínicos e 10 leitos de UTI neonatal. Além disso, será incorporado o valor de 35,8 milhões no Teto MAC do HG (para média e alta complexidade) na lei orçamentária do governo federal para o próximo ano. Essa confirmação da incorporação ao Teto MAC garantirá recursos para o custeio permanente dos leitos, o que se configura na boa notícia para a saúde regional. A ampliação integral da nova ala do HG era demanda que atravessou os últimos anos a demandar mobilização regional