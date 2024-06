Uma portaria de 6 de junho de 2024, do Ministério da Saúde, libera R$ 10,73 milhões para a prefeitura de Caxias do Sul utilizar no custeio do Hospital Geral. Esse valor, entretanto, que seria utilizado para viabilizar a operação de 40 novos leitos, é considerado insuficiente pela Secretaria Municipal da Saúde. Em nota divulgada no início da noite desta terça-feira (11), o Executivo informou que vai solicitar esclarecimentos ao Ministério da Saúde sobre a aplicação do recurso.