Com um número de WhatsApp disponível para que moradores de Caxias do Sul tirem dúvidas sobre o saque calamidade do FGTS, alguns questionamentos têm sido respondidos com frequência pela equipe da prefeitura da cidade que atende à comunidade online. As solicitações são atendidas pelo WhatsApp (54) 98418-7275. O saque, com limite de R$ 6.220 por conta, está disponível para todos os moradores do município desde o dia 20 de maio.