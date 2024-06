Uma das notícias mais esperadas para a Serra foi anunciada na última segunda-feira (10). A região, em 2025, ganhará um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O comunicado foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Ainda não há uma data exata para o início das atividades acadêmicas, no entanto, articulações já são organizadas para efetivar o trabalho no próximo ano.