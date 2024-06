Uma das notícias mais aguardadas pela serra gaúcha vai ser confirmada na segunda-feira (10) pelo presidente Lula e pelo ministro da Educação, Camilo Santana, no lançamento do PAC Universidades: Caxias do Sul vai ganhar um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A informação foi dada à coluna pelo ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta.