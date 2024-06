O ministro da Educação, Camilo Santana, retornou ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (7) para, acompanhado dos ministros Paulo Pimenta, da pasta extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do RS, e Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional do Brasil, visitar uma escola em São Jerônimo e receber demandas do Estado, municípios e instituições no processo de recuperação das condições de ensino após a enchente.