Com inscrições que se encerram nesta sexta-feira (7) para restante do Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 terá prazo extra para o procedimento para candidatos do Rio Grande do Sul. O motivo é a catástrofe ambiental registrada no Estado, que dificulta o acesso de parte da população à internet para se inscrever na prova.