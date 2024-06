Terminam nesta sexta-feira (7) as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Candidatos do Rio Grande do Sul terão um prazo extra para realizar a inscrição, por conta da enchente que atingiu o Estado, mas o novo cronograma voltado ao público do RS ainda não foi informado pelo Ministério da Educação (MEC). Conforme a pasta, moradores do Estado também terão a isenção da taxa de inscrição garantida.