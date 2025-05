Jornalista Neide Pessoa morre aos 88 anos

Ela foi também diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG), e autora do cartaz premiado no concurso promovido pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e pelo jornal O Pasquim, em 1978, para premiar produções gráficas que tivessem como mote o apelo pela anistia.