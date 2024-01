Um estudo de viabilidade técnica e econômica, a ser realizado pelo governo federal, é o próximo passo para aproximar o sonho de uma universidade federal da Serra Gaúcha da realidade. E a celeridade deste trabalho foi a cobrança feita ao Ministério da Educação (MEC) por comitiva da região, composta por 19 integrantes, que foi à Brasília em 26 de dezembro para tratar do assunto com a pasta. Agora, o grupo aguarda o sinal verde do governo federal para o início dos trabalhos e então avançar a respeito do pleito.