Há um histórico de lutas de pelo menos 40 anos pela universidade pública em Caxias do Sul e região. Esse histórico incluiu, em outros momentos, pautas como a federalização da UCS (Universidade de Caxias do Sul) ou, mais recentemente, a implantação de uma extensão da UFRGS na Serra, para a qual já havia até terreno em Farroupilha. Esse histórico, no entanto, tem sido intermitente, com intervalos de desmobilização, o que não deu continuidade à luta.