A Câmara de Caxias do Sul aprovou na sessão de terça-feira (31/10), por unanimidade, moção de apoio "à criação e implantação da Universidade Federal da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul" encabeçada pela Frente Parlamentar em Defesa da Implantação da Universidade Federal na região. A unanimidade é um aspecto importante, pois, no debate sobre a instalação de uma instituição pública de ensino superior, diversas ressalvas chegaram a ser feitas. A unanimidade repõe e reconstrói a unidade em torno da demanda. É um movimento das Câmaras da região para reforçar a mobilização pela universidade. Até quinta-feira 26/10, 11 Legislativos já haviam aprovado moções de apoio à criação da instituição. Em sua manifestação na sessão da Câmara de Caxias, o presidente da Casa, Zé Dambrós (PSB), disse que deve ser feita nos próximos meses "a entrega em Brasília de mais de 40 moções dos municípios".