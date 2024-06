As informações que virão de Brasília nesta segunda-feira serão aguardadas com imensa expectativa pela comunidade regional. Está prometido o lançamento do PAC Universidades pelo governo federal, com o anúncio de que Caxias do Sul irá ganhar um campus da UFRGS, com os primeiros cursos já em 2025. Uma extensão da UFRGS na Serra Gaúcha mereceu intensa mobilização regional na década passada, mas não chegou a lugar nenhum. A mobilização foi retomada ano passado, mas aí por uma universidade federal para a Serra, que agora vem proposta em uma modelagem diferente da que foi inicialmente pleiteada, na forma de campus da UFRGS. Acena-se que, com um campus de uma universidade já existente, os trâmites para implantação são mais rápidos.