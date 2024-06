Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros membros do governo federal, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou nesta quinta-feira (6) o envio de 799 leitos clínicos e pediátricos emergenciais para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Desses, 40 serão instalados no Hospital Geral, em Caxias do Sul. De acordo com a titular da pasta, a implementação é emergencial por um período de seis meses: