O Aeroporto Regional Hugo Cantergiani poderá aumentar a oferta de voos em Caxias do Sul, conforme anunciado pela prefeitura nesta quinta-feira (6). A possibilidade é aberta a partir de decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de suspender temporariamente uma determinação que limitava o número de operações no terminal. A medida era do final do ano passado e pedia que o aeroporto recebesse uma série de melhorias técnicas para poder ampliar a demanda.