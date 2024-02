O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Paulo Pimenta (PT), chegou ao auditório do Hospital Geral (HG), em Caxias do Sul, por volta das 10h20min desta quinta-feira (15). Escolhido pelo presidente Lula como um dos representantes para a abertura da Festa da Uva, ele aproveitou para se reunir com lideranças da Serra para discutir projetos e prioridades para a região. Pela manhã, o ministro não fez anúncios, mas recebeu demandas da Serra.