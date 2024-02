Quando desfilar pela primeira vez nesta quinta-feira (15), no alto do carro mais importante do corso da Festa da Uva, Lizandra Mello Chinali realizará o seu maior sonho de infância. Com 14 anos, ela era uma das bailarinas com trajes típicos italianos que se apresentaram atrás do carro do trio da edição de 2012. Começou ali a alimentar o desejo de um dia estar na Rua Sinimbu, mas não mais como figurante, e sim como protagonista.