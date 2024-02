Em meio a semana que ocorre o 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, a cidade recebeu lideranças políticas nesta segunda-feira (5) para falar de uma demanda histórica: a implantação de um terminal rodoferroviário no município. A reunião para discutir o projeto logístico ocorreu na sede da Câmara de Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (CIC) de Vacaria. No momento, o maior empecilho para tirar o projeto do papel é o trecho ferroviário estar concedido à Rumo Logística. A empresa detém a concessão até 2027 e não há previsão contratual para implantação de um terminal.