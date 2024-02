A partir do programa do governo federal Nova Indústria Brasil, montadoras anunciaram investimentos no país que juntos alcançam a casa de R$ 40 bilhões. Conforme o planejamento das empresas, toda a verba deve ser injetada no mercado nacional em 10 anos. Como publicado pela colunista Marta Sfredo, de GZH, o montante ainda deve aumentar, uma vez que há mais grupos que projetam anúncios, como a Stellantis (conglomerado de 20 marcas que inclui Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e RAM). Este plano deve impactar o polo industrial de Caxias do Sul, importante fabricante de peças para a indústria automotiva nacional e do Exterior. Entidades locais avaliam que, se concretizando o aporte, a região será uma grande beneficiada.