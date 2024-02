Previsto para ocorrer em fevereiro, o início do funcionamento dos novos pontos de cobrança do pedágio eletrônico na Serra e no Vale do Caí deverá sofrer um ajuste. De acordo com a Secretaria Estadual de Parcerias e Concessões, os pórticos de free flow, da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), poderão entrar em operação em março.