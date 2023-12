Em um acordo firmado com a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), a prefeitura de São Sebastião do Caí criou um programa municipal para pagar a tarifa de pedágio a moradores impactados pela cobrança. O benefício estará disponível a partir de segunda-feira (18) para quem vive, tem microempresa ou empresa de pequeno porte nos bairros Areião, Conceição e São Martim. Dessa forma, é possível utilizar tanto no atual pedágio de Portão, quanto no futuro pórtico de cobrança automática ser instalado em São Sebastião do Caí. Para usufruir do subsídio é preciso cadastrar o veículo junto à CSG.