Os pedágios localizados na Serra terão um reajuste a partir desta quinta-feira (1º). Em sessão da Agência de Regulação do RS (Agergs) nesta terça-feira (30) ficou definido que os preços praticados pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha sofrem reajuste de 3,3% e 3,5%, respectivamente, em Portão e em Antônio Prado, onde existe a cobrança. Em Portão (RS-240), o valor para automóveis será de R$ 12,30, quando antes era de R$ 11,90. Já em Antônio Prado (km 103 da RS-122), que funciona no sistema de free flow, ele passa de R$ 8,30 para R$ 8,60 (confira abaixo todas as tarifas).