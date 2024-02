Caxias do Sul registrou, até esta quarta-feira (14), 28 assassinatos - em toda a Serra foram 43. Os números, em comparação com o começo de 2023, estão crescendo, o que preocupa as forças de segurança. Para ajudar a conter a criminalidade, a Polícia Civil recebeu reforço de um delegado e cinco agentes da delegacia de Homicídios de Porto Alegre para a investigação dos crimes. A medida foi anunciada pelo delegado regional, Augusto Cavalheiro Neto, na manhã de quinta-feira (15) durante o programa Atualidade da Rádio Gaúcha.