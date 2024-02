Braian Mikael da Silva Ferreira Balzan, de 21 anos, foi encontrado morto com ferimentos de arma de fogo no início da manhã desta quarta-feira (14). A ocorrência foi registrada por volta das 5h45min na Rua Sagitarius, no bairro Cruzeiro. Com essa morte, a cidade chega a 28 homicídios em 2024