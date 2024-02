O alto número de homicídios em Caxias do Sul neste início de ano - até esta terça-feira (14), o município registrou 27 mortes violentas - motivou operações da Brigada Militar (BM). Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do 4º Batalhão de Polícia de Choque (BPChoq), com participação do Batalhão de Aviação e do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar (BOPE) intensificaram as ações de segurança e, até esta terça-feira (13), a chamada operação Cerco Fechado prendeu 30 pessoas em flagrante, entre eles, 11 foragidos da Justiça.