Aulas são suspensas na rede municipal de Caxias do Sul após professora ser esfaqueada 

A Secretária de Educação de Caxias do Sul, Marta Fattori, anunciou a suspensão das aulas da rede municipal nessa quarta-feira (2). Segundo ela, as atividades letivas retornam na quinta (03), inclusive na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, onde uma professora foi esfaqueada por alunos no início da tarde desta terça-feira (1).