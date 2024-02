Um homem de 68 anos morreu na manhã desta quarta-feira (14), em Caxias do Sul, após ser encontrado com diversos ferimentos, por volta das 7h30min na Avenida Circular Pedro Mocelin, no bairro Cinquentenário. Ele morreu durante atendimento da equipe médica no Hospital Geral. A suspeita inicial da polícia é que ele tenha sido espancado.