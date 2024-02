Milhares de caxienses e turistas poderão vivenciar as experiências de uma nova Festa Nacional da Uva a partir desta quinta-feira (15). A 34ª edição do evento será aberta oficialmente em Caxias do Sul, às 15h, durante uma cerimônia fechada para convidados e autoridades. Visitantes poderão acessar o parque a partir da tarde de sexta (16). Com quase um século de história, a festa busca nesta edição reencontrar a sua identidade.