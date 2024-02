Sem as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin, a cerimônia de abertura da Festa da Uva, nesta quinta-feira (15), contará com a representação dos ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. E caberá a Pimenta receber as demandas da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC).