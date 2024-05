Aberta há uma semana como o novo centro de distribuição de doações de Passo Fundo, a área da antiga Manitowoc opera com apoio de, em média, 400 voluntários por dia. O espaço, que fica às margens da RS-324, no bairro Valinhos, e já sediou uma filial da empresa norte-americana de guindastes, agora recebe dezenas de caminhões e carretas com donativos de todo o país enviados para ajudar as vítimas das enchentes que causam mortes e estragos no Rio Grande do Sul.