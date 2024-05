O domingo (12) alusivo ao Dia das Mães foi, para algumas delas, a data que marcou a mudança para um novo lar provisório em Canoas, na Região Metropolitana. A Escola Municipal de Educação Infantil Professora Terezinha Tergolina, no bairro Estância Velha, sedia o segundo espaço da cidade disponibilizado para o acolhimento exclusivo a mulheres e crianças que são vítimas da pior catástrofe climática do Estado. O outro abrigo com essa característica fica no bairro Niterói