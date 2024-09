A Yeesco Futsal confirmou que não poderá mandar o seu jogo da semifinal do Brasileirão em Tapera. O clube informou que a medida atende aos critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). O jogo de ida contra o Apodi está marcado para o dia 5 de outubro, às 10h, na Arena Comercial, em Passo Fundo. A volta será no dia 26 de outubro, no Rio Grande do Norte.