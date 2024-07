Transporte aéreo Notícia

Aeroporto de Passo Fundo teve recorde histórico de passageiros em junho

Número de usuários chegou a 13.436 e bateu o maior índice registrado desde então, em janeiro de 2020, quando 13.113 pessoas saíram do terminal. Alta na demanda tem a ver com abertura da malha aérea emergencial após enchente no RS

24/07/2024 - 15h06min Atualizada em 25/07/2024 - 14h23min