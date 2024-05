Desde o fim de semana, as doações arrecadadas em Passo Fundo, no norte do Estado, já representam 147 cargas em via terrestre (com caminhões e camionetes) e aérea (com aviões e helicópteros). O número diz respeito aos donativos organizados pela Defesa Civil Municipal, que são destinados a cidades atingidas pelas chuvas nas regiões Metropolitana e Central, Vale do Taquari e Vale do Sol.