Uma plataforma para pedidos de socorro criada em Passo Fundo, no norte do Estado, já mapeou cerca de 8 mil pedidos de resgates de pessoas prejudicadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os pedidos de socorro começaram a ser centralizados desde a madrugada de domingo (5) no recurso, que faz o intermédio com voluntários e profissionais que ajudam nos socorros.