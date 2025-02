Erva-mate produzida na região de Machadinho recebe reconhecimento de indicação geográfica

Extração da erva-mate iniciou em 1912 por imigrantes e descendentes italianos. Ilvandro Barreto de Melo / Divulgação

A região de Machadinho, no norte do Estado, conquistou a primeira Indicação Geográfica (IG) para o produto da erva-mate no Rio Grande do Sul. O reconhecimento é realizado através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A relação histórica e cultural da região com a extração da erva-mate, desenvolvida desde 1912 por imigrantes italianos e descendentes, conquistou a modalidade de Indicação de Procedência, que se refere ao nome geográfico do país, cidade, região ou localidade que ficou conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

A região é referência na produção e distribuição da erva-mate para outros pontos do Estado. Para comprovar que o nome geográfico "Região de Machadinho" se tornou conhecido para tal, o processo contou com o engajamento de diversas instituições, além de produtores, indústrias ervateiras e lideranças municipais.

Além de Machadinho, os municípios de Barracão, Cacique Doble, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Sananduva, Santo Expedito do Sul, São João da Urtiga, São José do Ouro e Tupanci do Sul também foram contemplados.

O registro é conferido a produtos ou serviços característicos do seu local de origem e permite maior visibilidade e reconhecimento público, além de agregar maior valor à identidade e imagem da mercadoria.

A partir de agora, a erva-mate local poderá utilizar o selo de IG que identifica produtos que apresentam qualidade e características diferenciadas em função de recursos naturais peculiares à região, como solo, vegetação, clima e forma de produção.

Descoberta na região na década de 1970 e registrada no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) em 2014 como a primeira cultivar de erva-mate desenvolvida no Rio Grande do Sul, a marca Cambona 4 é considerada um dos destaques da região, como afirma o assistente técnico regional da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo, Ilvandro Barreto de Melo.