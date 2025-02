Bailão Solidário por Paulinho Dill acontece na quarta-feira em Santa Rosa

Evento Amigos do Dill será realizado no pavilhão de eventos da Oktoberfest. @paulinhodill / Instagram / Reprodução

O bailão solidário para arrecadar recursos para o cantor Paulinho Dill, da banda Os Atuais, acontece nesta quarta-feira (19) em Santa Rosa, no noroeste do Estado. A primeira edição do evento Amigos do Dill será realizado no pavilhão de eventos da Oktoberfest.

Além da banda do artista, outros 13 grupos e duplas musicais também farão shows para contribuir com a causa. O baile inicia às 21h e os ingressos seguem disponíveis para venda online, no valor de R$ 30.

Todo o valor arrecadado será repassado para o artista, que está em tratamento neurológico em Passo Fundo. Ele se recupera de um acidente grave ocorrido em novembro de 2024.

A organização do evento informou à reportagem que não haverá transmissão online dos shows. Os fãs e apoiadores que não puderem comparecer poderão contribuir com a mobilização através da compra do ingresso ou com doação de qualquer valor para o Pix solidário, que permanece ativo.

A chave é o CPF da mãe do cantor, Janete Lucia Dill Gonçalves, no número 288.284.880-34.

Relembre

Dill sofreu um acidente no dia 11 de novembro, na RS-307, na altura do km 50, no trecho entre Santo Cristo e Cândido Godói, no Noroeste. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o músico perdeu o controle do veículo e capotou.

Na época, ele ficou internado em estado grave na UTI do Hospital Vida e Saúde, em Santa Rosa, e chegou a ser entubado, se recuperando dias depois.