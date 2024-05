Com as enchentes que causaram mortes e estragos no RS, o Hemocentro Regional de Passo Fundo (Hemopasso) passou a prestar suporte hemoterápico a pelo menos 200 cidades gaúchas, 50 a mais que na operação normal. Por isso, o serviço solicita doações de todos os tipos sanguíneos, em especial para manter a produção de plaquetas, que têm validade de apenas cinco dias.