O surpreendente salário de Cristian Olivera, novo reforço do Grêmio

Cristian Olivera, novo reforço do Grêmio, poderá fazer a sua estreia na noite desta quarta-feira, contra o São Raimundo, pela Copa do Brasil. O atacante, que chega para ser titular, vem com um custo alto de aquisição, pois foi comprado do Los Angeles FC por US$ 4,5 milhões (R$ 25,6 milhões). Mas com um salário que não é tão elevado para os padrões do futebol brasileiro.