Temporal causa estragos em municípios do norte e noroeste do RS

Defesa Civil ajudou moradores que tiveram casas destelhadas em São Valentim, no norte gaúcho.

Municípios das regiões Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul registraram estragos após temporal ocorrido entre a tarde de segunda (17) e a madrugada desta terça-feira (18).

Os maiores danos foram em São Valentim , onde sete famílias ficaram desalojadas depois do temporal da tarde de segunda-feira. As rajadas de vento chegaram a 80km/h , segundo a Defesa Civil Municipal. Não há feridos. Os afetados estão em casas de familiares.

O município de Benjamin Constant do Sul registrou cerca de 60mm de chuva por volta das 15h30min de segunda-feira. Pelo menos 15 casas, uma escola rural e pavilhões da zona rural ficaram destelhadas. O Corpo de Bombeiros ajudou a cobrir as casas com lonas. Não houve feridos ou desabrigados.