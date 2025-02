Justiça dá prazo de 72 horas para Corsan, Estado e município se manifestarem sobre cobranças consideradas abusivas

Contas de moradores teriam sido revisadas pela Companhia. Reprodução RBS TV / Divulgação

O Tribunal de Justiça do Estado determinou na tarde desta terça-feira (18) um prazo de 72 horas para que o Estado, a prefeitura de Passo Fundo e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) se manifestem sobre a Ação Civil Pública protocolada pela Defensoria Pública em razão de relatos de cobranças abusivas e falhas no serviço de água e esgoto no município.

O despacho assinado pela juíza Rossana Gelain, da 1ª Vara Cível da Comarca de Passo Fundo, também estabelece que os réus apresentem, no prazo de 15 dias, um plano capaz de resolver a situação enfrentada pela população, com a implementação das medidas necessárias.

Entre outras medidas, o documento ainda prevê que a Corsan, se abstenha de realizar parcelamentos de contas com valores abusivos e/ou cortes no fornecimento de água aos consumidores do município de Passo Fundo, bem como de enviar correspondência/notificação com ameaças para providenciar a ligação dos imóveis ao sistema público de esgotamento.

Além disso, a companhia também deve suspender a cobrança de faturas de água/esgoto emitidas ou a serem emitidas até o cenário ser regularizado, e também se abstenha de exigir a realização de conexão das economias à rede pública de esgotamento.

A ação foi protocolada pela Defensoria Pública na sexta-feira (14) sobre os valores cobrados pela instituição e das recorrentes reclamações sobre o serviço de abastecimento de água e de coleta de esgoto.

Conforme apurado por GZH Passo Fundo, moradores questionaram os valores das faturas de água e esgoto que, em alguns casos, ultrapassavam R$ 1 mil no último mês.

Ainda no início da semana, a Corsan revisou as contas de 59 moradores do bairro Jaboticabal em Passo Fundo. Desses, informou que apenas três apresentaram algum tipo de inconsistência.

Outros 1,3 mil foram analisados, mas, segundo a companhia, apenas 0,5% apresentaram algum tipo de problema na leitura, e que esses casos estão sendo solucionados.