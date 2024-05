No momento crítico que o Rio Grande do Sul atravessa, com rodovias bloqueadas, há ajuda que chega pelo ar. Empresários da Erechim têm se mobilizado para enviar água, alimentos e medicações para cidades afetadas pelas enchente. Com as dificuldades nas estradas, a iniciativa tem fretado aviões de pequeno porte, que partem do Aeroclube de Erechim.