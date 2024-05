Ao menos 11 regiões gaúchas receberam quatro novos alertas de tempestade e vendaval, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta quarta-feira (8). Os avisos, que pegam municípios do Sul, Centro, Região Metropolitana, Vale do Sinos, Serra, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Norte, Região das Missões, Fronteira Oeste e Noroeste são válidos até a tarde ou noite dessa quarta-feira.