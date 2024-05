Nesta terça-feira (7), a condição é de temporais em alguns municípios da Campanha, Sul, Fronteira Oeste e Região Central, conforme alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Metade Norte, o tempo permanece seco e com máximas elevadas. A partir de quarta-feira (8), uma frente fria formada por um ciclone extratropical deve causar chuva em todo o Estado, com chance de temporais fortes na Metade Norte.