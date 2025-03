Corsan concorda em suspender cobrança das contas que aumentaram 40% ou mais em Passo Fundo

O encontro reuniu representantes do Judiciário, Ministério Público, Câmara de Vereadores e prefeitura depois de ação civil encabeçada pela Defensoria Pública do RS . O resultado da conciliação foi assinado pela juíza Rossana Gelain ( leia na íntegra ).

Protesto em frente ao Fórum

Enquanto a audiência acontecia dentro do Fórum, do lado de fora dezenas de pessoas protestavam por melhorias no abastecimento da cidade . A manifestação foi impulsionada pela falta de água que deixou parte da cidade sem abastecimento de sexta (21) a terça-feira (25).

— Viemos aqui para cobrar o que é de direito nosso, que é a água, que é o mínimo, é a dignidade do nosso povo aqui de Passo Fundo. Ainda há alguns lugares que não têm água. Caminhão-pipa segue percorrendo pela cidade. Além do mais, tem famílias que receberam conta de água com valores exorbitantes, isso não está certo — afirma o representante do bairro São Luiz Gonzaga, Daniel Antônio Ribeiro Gonçalves.