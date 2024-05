Em meio ao desastre climático vivido pelo RS, água potável se tornou um bem valioso entre moradores das cidades mais afetadas pela chuva. Muçum, no Vale do Taquari, é um dos municípios com estoque crítico de insumos e a situação de calamidade motivou uma iniciativa para purificar a água utilizada no Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida.