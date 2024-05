A prefeitura de Passo Fundo solicitou três equipamentos novos e a ampliação do horário de funcionamento do Aeroporto Lauro Kortz ao Ministério de Portos e Aeroportos. O ofício com os pedidos, encaminhado ao governo federal na segunda-feira (13), afirma que os pedidos são "imprescindíveis e urgentes" para a segurança e eficácia das operações aeroportuárias no local. Leia o documento na íntegra neste link.