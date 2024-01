Desde a inauguração do novo terminal, em 20 de janeiro de 2023, até o último dia do ano passado, mais de 240,4 mil pessoas passaram pelo Aeroporto Lauro Kortz, em Passo Fundo, no norte gaúcho. O número, que inclui embarques e desembarques, é quase o dobro que o previsto pelo governo do RS no plano de concessão, que estimava que 125 mil passageiros passassem pelo terminal ao longo do ano passado.