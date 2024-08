Voo 2283 Notícia

Cenipa conclui ação inicial sobre queda de avião que matou 62 pessoas em Vinhedo

Órgão prevê a divulgação em 30 dias do relatório preliminar do acidente, já com as primeiras conclusões ou indícios acerca dos motivos que resultaram na tragédia

12/08/2024 - 10h47min