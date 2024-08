O chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro do ar Marcelo Moreno, afirmou neste domingo (11) que a aeronave que caiu com 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, teve 100% dos dados resgatados e preservados, o que pode ajudar a identificar o motivo da tragédia.